Di Marzio: «Il Milan vuole chiudere per Tomori, accordo trovato»

Gianluca Di Marzio parla della sempre più imminente chiusura dell’affare Tomori al Milan: i rossoneri potrebbero chiudere domani

Gianluca Di Marzio ha parlato dell’acquisto di Tomori in dirittura d’arrivo del Milan:

«La squalifica di Romagnoli e i problemi fisici di Kjaer credo che già domani il Milan si affretterà per chiudere con Tomori. L’accordo è molto vicino, si pensava di chiudere per martedì e mercoledì ma i rossoneri forzeranno per chiuderla già domani in modo da fare al più presto le visite mediche».