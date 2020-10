Di Marzio: «Il miglior mercato è del Milan. Vi spiego perché»

Intervenuto ai microfoni di TuttomercatoWeb, Gianluca Di Marzio ha voluto dare il proprio personale voto al calciomercato del Milan

«Il miglior mercato l’ha fatto il Milan. Mi è piaciuto molto il loro mercato, siccome ha colmato i buchi ed è rimasta la stessa base dello scorso anno. Ha preso Tonali, che secondo me è uno dei migliori giovani in circolazione, Dalot, che sarà una piacevole sorpresa solo per chi non lo consceva e Brahim Diaz. Il Milan ha fatto il mercato che doveva fare, quindi mi è piaciuto molto il mercato del Milan!».