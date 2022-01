Di Marzio: «Milan? Serve un difensore, su Leao...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Gianni Di Marzio dicendo la sua sul mercato del Milan e Leao, le parole :

«Il Milan già l’anno scorso a gennaio spinse per provare a vincere, ma quest’anno no. Il Milan ha bisogno di un altro difensore, ma all’altezza di quelli che già ci sono, per lottare con l’Inter. Il Milan sta lottando per lo Scudetto grazie al gioco e al suo progetto. Se vuole vincere, deve comprare un giocatore forte».

LEAO – «Che ruolo è? E’ una prima punta o un esterno? Per me è stato costretto a giocare esterno per far spazio a Ibra. Ed è cresciuto mentalmente proprio con lo svedese, anche perché ha piedi buoni. Per me diventerà un campione. Quando smetterà Ibra per me è lui il suo successore».