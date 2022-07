Di Gennaro: «Per migliorare dopo lo scudetto servono giocatori di livello come Dybala». Le parole dell’ex calciatore e commentatore tv

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e del commentatore tv:

«Cosa serve per migliorare ora dopo lo Scudetto? Trovare giocatori di qualità, per aumentare il livello. Quelli presi da Maldini e Massara in questi due anni sono migliorati molto, si deve aumentare la qualità ora. Anche perché la Champions sarà diversa quest’anno. E poi ora è la squadra da battere. Devono essere giocatori funzionali al suo gioco, anche se qualcosa dovrà cambiare. Se devo fare un nome dico Dybala»