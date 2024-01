Di Gennaro: «Il Milan è dove merita». Poi dice la sua sul VAR: le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Di Gennaro ha parlato così del Milan e degli errori arbitrali. Le sue parole.

DI GENNARO – «Ce ne sono stati, però dico sempre che alla lunga il valore della squadra si vede. Il valore del campionato alla fine rispecchia questo, con l’Inter più forte e la Juve che è lì ma deve migliorare. Ci sono squadre che hanno fatto benissimo come Bologna e Fiorentina, poi il Milan che ha subito tantissimo ed è dove merita ora. Gli episodi condizionano ma non in maniera così eclatante. Io sono convinto sempre di più che al VAR dovrebbero andare ex arbitri ed ex calciatori»