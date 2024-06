Zirkzee Milan e non solo: il club ha un grande piano sul mercato. Svelata la STRATEGIA

Zirkzee Milan e non solo: il club rossonero ha un grande piano per questa sessione di mercato. Svelata la STRATEGIA

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando che nelle intenzioni del club rossonero c’è la volontà di non fermarsi a Zirkzee (per il quale vanno trovati ancora gli accordi con l’agente per le commissioni).

Stando a quanto si apprende il Diavolo vorrebbe assicurarsi anche un bomber di scorta al nuovo numero 9 (che sia l’olandese o qualche altro profilo): in pole position in tal senso c’è Broja del Chelsea.