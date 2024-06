Wieffer Milan avanti tutta: il PIANO dei rossoneri per anticipare la concorrenza. Le novità

Wieffer Milan avanti tutta: il PIANO dei dirigenti rossoneri per anticipare tutta la concorrenza. Le novità

È Mats Wieffer la primissima scelta del Milan per rinforzare il centrocampo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri sarebbero in forte pressing sul mediano del Feyenoord.

L’olandese, il cui eventuale arrivo a Milano potrebbe essere finanziato dai soldi derivanti dal riscatto di De Ketelaere ad opera dell’Atalanta, avrebbe superato nelle gerarchie anche Fofana (in uscita dal Monaco).