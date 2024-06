Zirkzee Milan, brusca frenata nell’affare: non c’entrano solo le commissioni! I due MOTIVI del dietrofront

Zirkzee Milan, brusca frenata nell’affare: non c’entrano solo le commissioni richieste dall’agente! I due MOTIVI del dietrofront

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, primo obiettivo del calciomercato Milan per rinforzare il reparto offensivo. Ci sarebbe stata una brusca frenata nella trattativa.

A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come siano due le motivazioni. Da un lato come noto le alte richieste di commissioni, dall’altro però c’è un Fonseca che avrebbe indicato a Ibrahimovic un profilo diverso per la punta.