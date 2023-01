Di Gennaro: «Ansia scudetto? Per ora non ce l’ha nessuno»

Antonio Di Gennaro, opinionista, ha analizzato la corsa scudetto a due giornate dal termine del girone di andata

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così della corsa scudetto:

«L’ansia non ce l’ha nessuno. Non è decisiva la prossima sfida, ma se vince il Napoli potrebbe diventarlo. Manca ancora un intero girone di ritorno. L’ansia non ce l’ha nessuno, forse Inter, Milan e Lazio dopo ieri, perdono punti e subiscono troppi gol. La Juve, nonostante le problematiche, è lì ed è pragmatica. Sarà fortuna? Se ne vinci otto di fila non credo. Al Napoli deve ritornare al massimo il georgiano ma l’ho rivista compatta dopo il ko con l’Inter. Sono le altre che devono recuperare. L’Inter deve recriminare per l’errore su palla inattiva, come il Milan. Mi auguro che per Napoli-Juventus sia con tutti gli effettivi. La Juve ha ritrovato Chiesa, deve ritrovare Di Maria in maniera importante e Vlahovic, che non è cosa da poco. Ho visto all’Inter Lukaku, proprio male».