Di Canio: «Vi dico come ho visto il Manchester contro il Milan»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha così parlato della sfida andata in scena giovedì scorso all’Old Trafford tra Milan e Manchester United. Ecco le sue parole:

«Manchester in grande difficoltà con il Milan, in modo abbastanza inaspettato viste la tante defezioni. I rossoneri hanno giocato ad un ritmo superiore, è stato aggressivo, ha giocato meglio e non meritava di perdere anzi meritava la vittoria. Il Milan ha speso tantissime energie e ha superato il Manchester sia sul piano del ritmo e del fisico».