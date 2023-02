Di Canio: «Il Tottenham ha perso fiducia e qualche stupidaggine la fanno sempre». Le parole dell’ex calciatore in vista del match di domani

Paolo Di Canio ha parlato ai microfoni di Sky Sport del match di domani tra Tottenham e Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Non deve portare troppi uomini in avanti e rischiare di prendere delle ripartenze. Il Milan deve cercare di mettere tante palle in area e sfruttare gli uno contro uno tra gli attaccanti rossoneri e i difensori. Il Tottenham ha perso fiducia, qualche stupidaggine la fanno sempre. In area non marcano in modo aggressivo, quindi servono cross perchè Giroud può vincere il duello con tutti»