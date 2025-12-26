Di Canio attacca Leao: durissima critica al portoghese e quel paragone col compagno di squadra…

Di Canio, ex calciatore del Milan tra le altre e noto opinionista, ha duramente attaccato Rafael Leao: le dichiarazioni

In una lunga intervista concessa a Fanpage.it, Paolo Di Canio ha lanciato un durissimo atto d’accusa nei confronti di Rafael Leão. L’opinionista di Sky Sport, noto per la sua schiettezza, ha analizzato il momento del portoghese nel Milan di Massimiliano Allegri, mettendo in discussione non solo il suo valore tecnico ma soprattutto il suo atteggiamento e la sua “intelligenza calcistica”.

Di Canio, la critica a Leao e il confronto spietato con Pulisic

Secondo Di Canio, non c’è partita tra le due stelle rossonere in termini di utilità per la squadra:

Incidenza e continuità: “Pulisic vale tre Leão per incidenza nelle partite, continuità, apporto e intelligenza calcistica”, ha dichiarato l’ex Lazio.

Di Canio ricorda come l’ingresso dell’americano contro il Torino sia stato decisivo per la vittoria, mentre con Leão in campo il Milan avrebbe rischiato il tracollo. L’effetto Allegri: L’opinionista è convinto che nel 3-5-2 di Allegri, se dovesse arrivare una punta forte (come il tanto discusso Vlahović per il 2026), Leão finirebbe dritto in panchina.

La critica extracalcio: tra Rap e Premier

L’attacco si sposta poi sulla gestione della vita professionale del numero 10: