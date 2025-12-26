HANNO DETTO
Di Canio attacca Leao: durissima critica al portoghese e quel paragone col compagno di squadra…
Di Canio, ex calciatore del Milan tra le altre e noto opinionista, ha duramente attaccato Rafael Leao: le dichiarazioni
In una lunga intervista concessa a Fanpage.it, Paolo Di Canio ha lanciato un durissimo atto d’accusa nei confronti di Rafael Leão. L’opinionista di Sky Sport, noto per la sua schiettezza, ha analizzato il momento del portoghese nel Milan di Massimiliano Allegri, mettendo in discussione non solo il suo valore tecnico ma soprattutto il suo atteggiamento e la sua “intelligenza calcistica”.
Di Canio, la critica a Leao e il confronto spietato con Pulisic
Secondo Di Canio, non c’è partita tra le due stelle rossonere in termini di utilità per la squadra:
- Incidenza e continuità: “Pulisic vale tre Leão per incidenza nelle partite, continuità, apporto e intelligenza calcistica”, ha dichiarato l’ex Lazio.
- Esempio Torino: Di Canio ricorda come l’ingresso dell’americano contro il Torino sia stato decisivo per la vittoria, mentre con Leão in campo il Milan avrebbe rischiato il tracollo.
- L’effetto Allegri: L’opinionista è convinto che nel 3-5-2 di Allegri, se dovesse arrivare una punta forte (come il tanto discusso Vlahović per il 2026), Leão finirebbe dritto in panchina.
La critica extracalcio: tra Rap e Premier
L’attacco si sposta poi sulla gestione della vita professionale del numero 10:
- Distrazioni musicali: Di Canio punta il dito sulle ore passate in studio di registrazione: “Spendono energie psicofisiche più per le canzoni che per il calcio. Stare 8 ore in sala incisioni ti rimbambisce”.
- Il mercato che non c’è: Nonostante il talento “fantastico a campo aperto”, Di Canio sottolinea come nessun top club di Premier si sia fatto avanti seriamente: “Il Liverpool cerca Semenyo, non certo Leão. A 26-27 anni la gente guarda alla tua costanza”.