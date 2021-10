Desplanches, portiere gioiello del Milan Primavera pronto a spiccare il volo

Sebastiano Desplanches è uno dei giovani italiani più promettenti. Il portiere classe ’03 sta confermando le sue qualità nel Milan Primavera

Sebastiano Desplanches non è certamente un nome nuovo per chi mastica calcio giovanile. Il portiere classe ’03 è da sempre considerato il prossimo numero rossonero pronto ad affermarsi. Una tradizione tra i pali del Milan che ha visto esplodere Donnarumma a livello internazionale, mentre ha per ora poco rispettato le attese per Plizzari.

Nella giovane carriera di Desplanches ci sono già alcuni motivi che possono far sorridere i tifosi del Milan. Primo fra tutti il passaggio da giovanissimo al Diavolo dall’Inter, dopo alcune vicissitudini con la società nerazzurra. In tutta la trafila nel settore giovanile del Vismara il nativo di Novara è sempre stato un punto fermo, conquistandosi la titolarità anche nelle varie Nazionali minori fino all’Under 19, dove gioca con regolarità. Ora si è guadagnato il posto da titolare nel Milan Primavera prendendo l’eredità di Andreas Jungdal. Un salto di categoria di cui non sembra aver particolarmente risentito. Certo, 9 gol subiti in 6 gare tra campionato e Youth League non sono pochi, ma di questi si può sottolineare con la matita rossa solamente un brutto errore contro l’Atletico Madrid, mentre per il resto ha davvero poche colpe.

Il ragazzo spicca soprattutto per le sue doti di leadership e di guida della difesa, dove è capace di trasmettere sicurezza a tutto il reparto. Si esalta nelle uscite su palla alta, ma è dotato anche di buona reattività tra i pali. Si tratta inoltre di un portiere moderno, con un’ottima tecnica che gli consente di partecipare all’impostazione dal basso e di trovare con precisione gli attaccanti sul rinvio. Dote che abbiamo visto quanto sia importante nel gioco di Stefano Pioli. Il tecnico della prima squadra lo ha già portato con sè al Do Dragao contro il Porto, dove dalla panchina ha guardato quelli che in futuro potranno essere i suoi palcoscenici abituali.