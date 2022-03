Deschamps su Giroud: «Sta facendo bene al Milan ma io devo fare delle scelte»

Didier Deschamps, tecnico della Francia, ha parlato dell’attaccante del Milan, Olivier Giroud: le sue parole sulla mancata convocazione

Intervenuto ai canali ufficiali della Nazionale francese, Didier Deschamps ha parlato in questi termini di Olivier Giroud:

«Sta facendo bene al Milan, ha segnato gol importanti e sono contento per lui e per il suo club. Poi ho delle scelte da fare. So benissimo cosa ci ha dato Olivier, ovviamente resta a disposizione della Francia, è convocabile».