Calciomercato Milan, Moncada stregato da Giovane ma la concorrenza è in continuo aumento. La situazione

Kaio Jorge Milan, l'ex Juve nei radar di Tare per l'attacco? Pesante indiscrezione dal Brasile

Inter Milan, derby storico: il primo atto nel San Siro di proprietà e l'ultimo saluto al Meazza che verrà. Un ponte fragile tra due rre

Derby senza bolgia: Curva Sud e Curva Nord presenti ma niente coreografie. Il tifo organizzato tra scioperi e Black List

Derby storico: Inter Milan 6-5 nel 1949! La partita con il punteggio più alto di sempre

Derby storico: nel 1949 Inter Milan terminò 6-5, punteggio più alto nella storia della stracittadina milanese. Il dato

Mentre Inter e Milan si preparano per il nuovo Derby di Milano, l’attenzione torna anche sui precedenti storici più spettacolari. L’incontro con il punteggio più alto di sempre in Serie A si giocò esattamente il 6 novembre 1949 (campionato 1949/1950).

Quella sfida fu un’autentica pioggia di gol, che si concluse con la vittoria nerazzurra per 6-5. L’uomo copertina di quella memorabile giornata fu l’interista Amedeo Amadei, autore di una strepitosa tripletta che risultò decisiva.

Il risultato di 11 gol totali rende quella partita un record assoluto nella storia della stracittadina meneghina, un esempio di calcio epico e spettacolare che difficilmente verrà replicato.

