De Zerbi senza filtri: «Rabiot? Situazione degenerata, servivano regole». E su Estupinan al Milan…

L’attuale allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, si è concesso in una lunga intervista esclusiva ai microfoni di Sportitalia, toccando svariati temi che spaziano dalla sua filosofia di calcio ai legami con l’Italia. Uno degli argomenti più caldi è stato sicuramente il rapporto con Adrien Rabiot e l’episodio che ha portato alla rottura, su cui il tecnico ha voluto fare chiarezza senza nascondersi:

PAROLE – «Era un campione prima di venire qua ed è un campione dopo essere andato via. È un bravissimo ragazzo, professionista esemplare, però ci sono delle regole. Siamo intervenuti e la situazione è degenerata, ovviamente ci manca, come giocatore è difficilmente sostituibile, ma in quel momento era la cosa giusta da fare».

Il discorso si è poi spostato sulle individualità della rosa e su alcuni intrecci di mercato che riguardano anche la Serie A, in particolare il Milan. De Zerbi ha analizzato la crescita di Luis Henrique e le difficoltà di adattamento riscontrate da Estupinan in maglia rossonera, offrendo una visione lucida sulle dinamiche psicologiche dei calciatori:

PAROLE – «Luis Henrique ha bisogno di fiducia e di credere nelle sue capacità. Avere le qualità non è sinonimo di futuro brillante, ma lui le ha e le deve dimostrare in una piazza importante, non è semplice. Le difficoltà di Estupinan al Milan? Ma credo che ci sono giocatori che in alcune parti si ambientano, in altre fanno fatica». Parole che confermano l’attenzione del tecnico bresciano non solo all’aspetto tattico, ma anche alla gestione umana del gruppo.

