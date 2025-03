De Zerbi Milan, è lui la principale alternativa ad Allegri: sondaggio concreto per l’ex Sassuolo

Condividi via email

De Zerbi Milan, l’attuale tecnico del Marsiglia è la prima alternativa a Max Allegri, individuato come tecnico in pole per la panchina rossonera

Cone riferito dalla Gazzetta dello Sport, la principale alternativa in casa Milan a Max Allegri per la panchina della prossima stagione è Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia ed ex Sassuolo già accostato ai rossoneri la scorsa estate.

Ci sono stati dei sondaggi concreti: se la pista Allegri dovesse clamorosamente naufragare, il Milan potrebbe decidere di accelerare sull’italiano.