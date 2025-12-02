De Winter Milan, il difensore belga insidia i titolari: Allegri pronto a un cambio per reparto contro la Lazio in Coppa Italia

De Winter Milan, Allegri non farà rivoluzioni contro la Lazio ma pensa a un cambio per reparto. L’ex Genoa verso la titolarità

L’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Lazio si avvicina e, nonostante la posta in palio sia altissima, Massimiliano Allegri non ha intenzione di stravolgere la formazione titolare. La parola d’ordine del tecnico livornese è equilibrio, ma un oculato turnover è necessario per gestire le energie e valutare i giocatori meno utilizzati. A fare il punto sulla probabile formazione del Milan è stato Manuele Baiocchini di Sky Sport, che ha anticipato le intenzioni di Allegri, sottolineando come l’idea sia quella di applicare circa un cambio per reparto, evitando la rivoluzione totale.

De Winter Milan, l’ex Genoa verso la titolarità con la Lazio

L’attenzione si concentra in particolare sulla retroguardia. Il candidato numero uno a esordire dal primo minuto è Koni De Winter. Il difensore belga è pronto a insidiare uno dei centrali titolari per concedere un prezioso riposo in vista dei prossimi impegni di Serie A. Per De Winter, arrivato in estate per rafforzare il pacchetto arretrato, si tratterebbe di un’occasione fondamentale per accumulare minutaggio e mettere in difficoltà le gerarchie del reparto.

Le rotazioni, tuttavia, saranno estese anche al resto della squadra: a centrocampo, Manuele Baiocchini ha citato la possibilità che Samuele Ricci insidi l’intoccabile Luka Modric, o che Loftus-Cheek prenda il posto di Youssouf Fofana. Anche sulle corsie esterne si prevede qualche modifica, con Pervis Estupinan che insidia Davide Bartesaghi. Il messaggio finale del giornalista è chiaro: la partita è importante, e sebbene Allegri voglia dare spazio a tutti, la sua priorità resta quella di superare il turno per onorare gli obiettivi di Coppa Italia.

