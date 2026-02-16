Connect with us

News

De Winter scalpita, Allegri ci pensa: in vista di Como Milan. Le ultime sul terzetto difensivo

Published

3 ore ago

on

By

De Winter

De Winter dopo la panchina di Pisa spera di avere una nuova chance da titolare mercoledì in casa contro il Como

Il Milan si proietta verso il turno infrasettimanale di campionato con un interrogativo che agita la vigilia di Milanello: chi guiderà la retroguardia contro il Como? Al centro delle riflessioni di Massimiliano Allegri — tecnico livornese celebre per la sua gestione pragmatica e la capacità di blindare la fase difensiva — c’è il profilo di Koni De Winter. Il giovane difensore belga, centrale moderno dotato di ottima struttura fisica e una spiccata personalità nell’impostazione dal basso, scalpita per ritrovare una maglia da titolare dopo l’esclusione nell’ultimo match.

Il momento di De Winter e il turno di riposo a Pisa

Nonostante una serie di prestazioni convincenti che ne avevano elevato lo status nelle gerarchie interne, De Winter è reduce dalla panchina nella sfida contro il Pisa. In quell’occasione, Allegri ha preferito affidarsi all’esperienza di Fikayo Tomori, il centrale inglese ex Chelsea noto per la sua velocità fulminea nei recuperi e la grande aggressività nei duelli uno contro uno. Una scelta conservativa che ha permesso al belga di rifiatare, ma che ora apre nuovi scenari per la sfida di mercoledì a San Siro.

Ballottaggio a quattro: chi resta fuori?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, De Winter spera vivamente che il tecnico del Diavolo possa rilanciarlo dal primo minuto. Resta però da capire chi, tra i compagni di reparto, potrebbe fargli spazio. La concorrenza nel cuore della difesa dei rossoneri è infatti serratissima:

  • Matteo Gabbia
  • Strahinja Pavlović
  • Fikayo Tomori

Le strategie dei rossoneri

L’orientamento di Allegri dipenderà molto dalle condizioni fisiche generali del reparto. Il tecnico toscano non ha mai nascosto di apprezzare la duttilità di De Winter, capace di giocare sia nella difesa a quattro che, all’occorrenza, come braccetto di una linea a tre. Contro un Como che fa della rapidità offensiva la sua forza, la freschezza del belga potrebbe rivelarsi l’asso nella manica per il Club più titolato al mondo.

Le ultime sedute di allenamento a Milanello saranno decisive per sciogliere le riserve. Il ragazzo attende un segnale, pronto a dimostrare che le buone prestazioni pre-Pisa non erano state un caso, ma l’inizio di una nuova leadership difensiva.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Rabiot Rabiot
Ultimissime Milan1 ora ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: ulteriori aggiornamenti su Saelemaekers, c’è un favorito per sostituire Rabiot

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive4 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×