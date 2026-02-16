De Winter scalpita, Allegri ci pensa: in vista di Como Milan. Le ultime sul terzetto difensivo

De Winter dopo la panchina di Pisa spera di avere una nuova chance da titolare mercoledì in casa contro il Como

Il Milan si proietta verso il turno infrasettimanale di campionato con un interrogativo che agita la vigilia di Milanello: chi guiderà la retroguardia contro il Como? Al centro delle riflessioni di Massimiliano Allegri — tecnico livornese celebre per la sua gestione pragmatica e la capacità di blindare la fase difensiva — c’è il profilo di Koni De Winter. Il giovane difensore belga, centrale moderno dotato di ottima struttura fisica e una spiccata personalità nell’impostazione dal basso, scalpita per ritrovare una maglia da titolare dopo l’esclusione nell’ultimo match.

Il momento di De Winter e il turno di riposo a Pisa

Nonostante una serie di prestazioni convincenti che ne avevano elevato lo status nelle gerarchie interne, De Winter è reduce dalla panchina nella sfida contro il Pisa. In quell’occasione, Allegri ha preferito affidarsi all’esperienza di Fikayo Tomori, il centrale inglese ex Chelsea noto per la sua velocità fulminea nei recuperi e la grande aggressività nei duelli uno contro uno. Una scelta conservativa che ha permesso al belga di rifiatare, ma che ora apre nuovi scenari per la sfida di mercoledì a San Siro.

Ballottaggio a quattro: chi resta fuori?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, De Winter spera vivamente che il tecnico del Diavolo possa rilanciarlo dal primo minuto. Resta però da capire chi, tra i compagni di reparto, potrebbe fargli spazio. La concorrenza nel cuore della difesa dei rossoneri è infatti serratissima:

Matteo Gabbia

Strahinja Pavlović

Fikayo Tomori

Le strategie dei rossoneri

L’orientamento di Allegri dipenderà molto dalle condizioni fisiche generali del reparto. Il tecnico toscano non ha mai nascosto di apprezzare la duttilità di De Winter, capace di giocare sia nella difesa a quattro che, all’occorrenza, come braccetto di una linea a tre. Contro un Como che fa della rapidità offensiva la sua forza, la freschezza del belga potrebbe rivelarsi l’asso nella manica per il Club più titolato al mondo.

Le ultime sedute di allenamento a Milanello saranno decisive per sciogliere le riserve. Il ragazzo attende un segnale, pronto a dimostrare che le buone prestazioni pre-Pisa non erano state un caso, ma l’inizio di una nuova leadership difensiva.