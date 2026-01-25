Connect with us

De Winter: «Il mister mi chiede di essere ordinato. Bello giocare e poter aiutare»

Milan

De Winter, autore del gol del momentaneo 0-1, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Roma Milan

Koni De Winter nel post partita di Roma-Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN, il rossonero ha commentato la sfida andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma così:

SULLA PARTITA«C’è un po’ di dispiacere, il rigore non l’ho visto quindi non posso giudicare».

LE RICHIESTE DI ALLEGRI«Hanno fatto un primo tempo molto pesante, hanno avuto molta qualità siamo stati bravi a non subire gol. Il mister mi ha chiesto di stare ordinato e dare equilibrio, di non andare troppo in giro per il campo».

LA FIDUCIA«Bello giocare per aiutare i compagni, bello sentire la fiducia del mister».

