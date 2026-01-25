De Winter: «Il mister mi chiede di essere ordinato. Bello giocare e poter aiutare»

De Winter, autore del gol del momentaneo 0-1, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Roma Milan

Koni De Winter nel post partita di Roma-Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN, il rossonero ha commentato la sfida andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma così:

SULLA PARTITA – «C’è un po’ di dispiacere, il rigore non l’ho visto quindi non posso giudicare».

LE RICHIESTE DI ALLEGRI – «Hanno fatto un primo tempo molto pesante, hanno avuto molta qualità siamo stati bravi a non subire gol. Il mister mi ha chiesto di stare ordinato e dare equilibrio, di non andare troppo in giro per il campo».

LA FIDUCIA – «Bello giocare per aiutare i compagni, bello sentire la fiducia del mister».