Connect with us

HANNO DETTO

De Winter: «Me l’hanno dato assist o no? La difesa a 4 non l’abbiamo fatta molto»

Published

5 ore ago

on

By

De Winter

De Winter al termine di Cremonese Milan, match terminato 0-2, è intervenuto ai microfoni di DAZN

Koni De Winter, protagonista nel cross che ha portato al gol di Pavlovic con una spizzata, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN al termine di Cremonese-Milan. Queste le sue parole:

SUL GOL DI PAVLOVIC«Non ho rivisto il gol, me l’hanno dato l’assist o no? (ride n.d.r)».

DOPO AVER RIVISTO IL GOL«Un bel un bel gol, bravo».

SENSAZIONI SUL DERBY«Il derby si sente tanto, i nostri tifosi lo sentono tanto, il derby è il derby».

LA DIFESA A 4 «Non l’abbiamo fatta molto, non ti so dire come ci sentiamo, ma se ci alleniamo può essere un’opzione».

LEGGI LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO CREMONESE-MILAN

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le condizioni di Bartesaghi, le parole di Allegri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×