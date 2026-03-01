HANNO DETTO
De Winter: «Me l’hanno dato assist o no? La difesa a 4 non l’abbiamo fatta molto»
De Winter al termine di Cremonese Milan, match terminato 0-2, è intervenuto ai microfoni di DAZN
Koni De Winter, protagonista nel cross che ha portato al gol di Pavlovic con una spizzata, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN al termine di Cremonese-Milan. Queste le sue parole:
SUL GOL DI PAVLOVIC – «Non ho rivisto il gol, me l’hanno dato l’assist o no? (ride n.d.r)».
DOPO AVER RIVISTO IL GOL – «Un bel un bel gol, bravo».
SENSAZIONI SUL DERBY – «Il derby si sente tanto, i nostri tifosi lo sentono tanto, il derby è il derby».
LA DIFESA A 4 – «Non l’abbiamo fatta molto, non ti so dire come ci sentiamo, ma se ci alleniamo può essere un’opzione».
