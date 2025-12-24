De Siervo difende la scelta sulla Supercoppa Italiana mentre il Milan di Allegri osserva. Segui le ultimissime

In occasione della finalissima di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha preso la parola per difendere con estrema fermezza la decisione di disputare il torneo a Riad. Intervenendo durante il Social Football Summit, il dirigente ha rivendicato il ruolo di pioniera dell’Italia, capace di esportare il proprio brand calcistico già nel lontano 1993. Una visione che oggi interessa da vicino anche i rossoneri, impegnati in un profondo rinnovamento sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente dal profilo internazionale ed esperto in diplomazia sportiva.

La visione strategica della Lega Serie A

Secondo quanto riportato dalle testate presenti all’evento, De Siervo ha ribadito che il rapporto con l’Arabia Saudita, consolidatosi a partire dal 2018, rappresenta un pilastro strategico imprescindibile. La Lega ha avuto la lungimiranza di investire in un territorio che è ormai diventato il centro gravitazionale dello sport mondiale. Questa espansione globale è seguita con attenzione da Massimiliano Allegri, il pluripremiato allenatore livornese tornato sulla panchina del Diavolo per riportare la squadra ai vertici, non solo in Italia ma anche nei tornei internazionali più prestigiosi.

Un ponte culturale verso la Coppa del Mondo

L’obiettivo della missione in Medio Oriente non è esclusivamente economico. Si punta alla costruzione di un ponte culturale e sportivo. Per il Milan, che punta a tornare stabilmente nell’élite del calcio globale grazie alle manovre di Igli Tare — l’uomo mercato albanese incaricato di costruire una rosa giovane e competitiva — queste partnership sono fondamentali. De Siervo ha lodato la visione saudita, sottolineando come la crescita coinvolga anche il calcio femminile, definendo l’Italia un partner d’eccellenza in vista della Coppa del Mondo.

Il ruolo dei rossoneri nel calcio globale

Mentre la Lega Serie A consolida i rapporti con Riad, il club meneghino si prepara alle sfide del futuro. Massimiliano Allegri, tecnico capace di gestire con maestria le pressioni dei grandi palcoscenici, sa bene che la leadership italianaall’estero passa anche dai successi dei rossoneri. La strategia di Tare è chiara: sfruttare la visibilità di questi eventi per valorizzare i propri campioni e attrarre nuovi investitori. In questa chiave evolutiva, la Supercoppa non è che una tappa di un percorso di crescita che vede il Diavolo protagonista di un sistema calcistico sempre più interconnesso e globale.