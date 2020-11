De Siervo: «Centro unico Tamponi? Questa mattina il nuovo protocollo»

Luigi De Siervo, ad della Serie A, ha parlato del centro unico per regolarizzare a livello nazionale i tamponi dei club

Dopo il presidente Dal Pino, anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato del centro unico per regolarizzare i tamponi dei club a livello nazionale.

«Centro unico per i tamponi? Non ne abbiamo parlato ma posso dire che la Federazione Medici Sportivi ha completato questa mattina la prima versione del Protocollo che ci consentirà di individuare l’azienda che completerà i tamponi a livello nazionale. È un passo importante, per rendere il sistema di controllo della Serie A più rigoroso. Come funzionerà? Ci riserviamo di dare un’informativa di dettaglio nelle prossime ore. Da questa mattina lavoriamo con uno strumento convalidato dalla Federazione medico sportivi».