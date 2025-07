Liverpool Milan, le probabili formazioni di questa grande sfida: Max Allegri sta pensando a queste mosse. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il grande giorno si avvicina per gli appassionati di calcio, con Liverpool e Milan pronti a sfidarsi in un’amichevole che promette spettacolo. Dopo i recenti impegni, le due squadre scenderanno in campo con formazioni che potrebbero offrire indicazioni importanti sui piani dei rispettivi tecnici. Andiamo a vedere le probabili scelte di Arne Slot per i “Reds” e di Massimiliano Allegri per i rossoneri.

Le Probabili Formazioni

Per il Liverpool, l’allenatore Arne Slot sembra intenzionato a schierare un solido 4-3-3, una disposizione tattica che ha spesso caratterizzato il gioco dei “Reds”. Tra i pali, si prevede l’impiego di Mamardashvili, a protezione di una difesa che dovrebbe vedere Frimpong e Tsimikas sulle fasce, con la coppia centrale composta da Konaté e Gomez. A centrocampo, il dinamismo sarà affidato al trio Gravenberch, Endo e Jones, chiamati a dettare i ritmi e a supportare la fase offensiva. In attacco, il tridente sarà di assoluto livello, con l’incontenibile Mohamed Salah e Nunez a guidare l’assalto, affiancati da Ngumoha, a completare un reparto che si preannuncia esplosivo.

Dall’altra parte, il Milan di Massimiliano Allegri dovrebbe optare per un 3-5-2, modulo che garantisce compattezza difensiva e permette ampiezza in fase di spinta. In porta, spazio a Terracciano, mentre la linea a tre difensiva sarà formata da Tomori, Thiaw e dal neo acquisto Pavlovic, in un reparto che cerca solidità. Il centrocampo sarà il cuore pulsante della squadra, con le corsie esterne presidiate da Saelemaekers e dal giovane Bartesaghi, pronti a spingere e ripiegare. La zona centrale vedrà la presenza di Loftus-Cheek, Ricci e Musah, chiamati a fare da filtro e a impostare il gioco. In avanti, l’intesa tra Rafael Leao e Christian Pulisic sarà la chiave per creare pericoli alla difesa avversaria, con i due che dovranno dimostrare fin da subito la loro affinità.