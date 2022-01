De Siervo: «Capienza stadio? Da febbraio torneremo al 50%»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’amministratore delegato della Lega Serie A, De Siervo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulle decisioni del Governo. Le sue parole

CAPIENZA STADI – «La delibera dell’Assemblea riguardava le giornate di gennaio, per cui da febbraio torneremo certamente al 50%, ma, col supporto del sottosegretario Vezzali ci aspettiamo di salire subito dopo al 75 o poi al 100% come già avviene in Inghilterra. Oltre al danno economico l’assenza di pubblico è anche un danno sportivo».