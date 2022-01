Nuovo protocollo Serie A, De Siervo: «Siamo riusciti a forzare la politica»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Protagonista in occasione della presentazione dell’album Panini, Luigi De Siervo ha detto la sua sul nuovo protocollo

«È vero, sono settimane e mesi complessi. Questa ripartenza della pandemia ha colto tutto il Paese e anche qualche calciatore in una fase diversa. Abbiamo trovato un sistema di regole certe che consentirà al campionato di concludersi nei tempi prestabiliti, domani avremo la certificazione del CTS, anche perché il calendario è talmente denso che non ci sono spazi per recuperare. Ci auguriamo di aver forzato la politica a darci delle regole dopo due anni, e non dover aspettare le decisioni delle Asl tutte diversificate. Ieri la finale di Supercoppa ha battuto un altro record, il 33 per cento dell’audience: superato ogni record della televisione in chiaro e abbiamo apprezzato anche la novità delle telecamere cinematografiche»