De Siervo conferma: «Milan-Como a Perth? Lo speriamo, ecco cosa manca per l’ok definitivo»

De Siervo conferma la volontà di giocare in Australia Milan-Como e chiede ai tifosi di comprendere l’importanza strategica

Il calcio italiano guarda sempre più oltre i propri confini nel tentativo di accrescere il valore del brand e raggiungere nuovi mercati globali. A margine del Gran Galà del Calcio andato in scena a Milano, l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto su uno dei temi più dibattuti delle ultime settimane: la possibilità di disputare una gara ufficiale di campionato lontano dall’Italia. Nello specifico, i riflettori sono puntati sulla sfida tra Milan e Como, che potrebbe diventare un evento storico disputandosi in Australia.

Il dirigente ha confermato che la macchina organizzativa è in pieno movimento, sottolineando l’importanza strategica dell’operazione nonostante le difficoltà burocratiche e lo scetticismo di una parte dell’opinione pubblica.

De Siervo fiducioso su Milan-Como a Perth

PAROLE – «Lo speriamo, abbiamo lavorato per questo. È un progetto innovativo, molti lo hanno capito, molti altri no. Proprio in queste ore completando l’iter delle autorizzazioni, manca l’ultimo passaggio che è l’autorizzazione della Fifa: le interlocuzioni sono aperte. È un piccolo sacrificio dei tifosi italiani di fronte ad un grande risultato nel medio-lungo periodo».

Le parole di De Siervo evidenziano come l’iter sia ormai alle battute finali, con la Fifa che rappresenta l’ultimo, decisivo ostacolo da superare per ottenere il via libera formale. L’idea di portare Milan-Como a Perth viene definita un «progetto innovativo», necessario per competere in un panorama calcistico sempre più globalizzato. L’amministratore delegato è consapevole del disagio che questa decisione potrebbe arrecare ai sostenitori locali, definiti un «piccolo sacrificio», ma ribadisce come la visione debba essere proiettata sul «medio-lungo periodo». La volontà della Lega è chiara: aprire nuove frontiere commerciali e di visibilità, utilizzando il fascino di squadre come il Milan per esportare il prodotto Serie A nel mondo.