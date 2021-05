De Sciglio Pellegri: ecco la sanzione dopo la rissa in Monaco Lione

De Sciglio e Pellegri sono stati protagonisti del parapiglia finale tra Monaco e Lione: arrivata la sanzione dalla Ligue 1

Mattia De Sciglio e Pietro Pellegri sono stati protagonisti della gara tra Monaco e Lione, con una rissa accesa nel finale.

La Ligue 1 ha comunicato le sanzioni: un solo turno all’ex Juve mentre Pellegri è stato squalificato per due giornate. Mano leggera quindi quella delle federazione francese che ha preferito non calcare troppo la situazione. Ottima notizia dunque per l’ex Milan e Juve.