De Roon deluso: «Per restare in alto bisogna vincere questi match»

De Roon ha commentato ai microfoni Sky il pareggio dell’Atalanta contro la Cremonese. Ecco le parole del centrocampista:

«Peccato per il pareggio perché arrivato in casa contro una neopromossa. Dovevamo vincere, se vogliamo stare lì in alto dovevamo farlo. Potevamo vincerla, abbiamo rischiato poco, abbiamo dominato. Siamo arrivati spesso là davanti, ma ci è mancato l’ultimo passaggio. Se non diventi pericoloso nell’ultima fase diventa difficile segnare.Siamo riusciti a trovare i gol con palla inattiva, uno annullato giustamente; possiamo risolvere anche così le partite. Peccato aver subito il gol a 10 minuti dalla fine»