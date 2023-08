De Paul, destinazione a sorpresa per l’ex obiettivo del Milan

Il Galatasaray non si ferma e sogna in grande in vista dei preliminari di Champions in programma a breve. Nel mirino De Paul

Il futuro dell’ex obiettivo di mercato del Milan, De Paul potrebbe essere in Turchia.

Come scrive Diario AS, infatti, il Galatasaray ha messo nel mirino l’argentino in uscita dall’Atletico Madrid. A giocare un ruolo fondamentale in questo affare potrebbe essere Icardi, connazionale e amico dell’ex Udinese.