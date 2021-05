De Paul ancora in gol: per lui il futuro è sempre più rossonero

Ritorno con il gol per Rodrigo De Paul, il centrocampista dell’Udinese è sempre più vicino a passare al Milan in estate

Dopo il turno di squalifica scontato la scorsa settimana, Rodrigo De Paul è tornato in gol questo pomeriggio contro il Bologna. Il centrocampista argentino è in uscita dall’Udinese in estate e al momento il Milan – insieme ad alcuni club esteri – sembra essere la società in prima fila per acquistarlo.

Paolo Maldini stravede per il fantasista dei friulani e avrebbe individuato in lui il futuro erede di Hakan Calhanoglu se il turco dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza in estate.