De Paola tira in ballo il Milan: «Dopo Inter-Juve può succedere questo»

De Paola tira in ballo il Milan: «Dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter potrebbe succedere questo»

Il giornalista Paolo De Paola, ospite negli studi di Sportitalia, ha commentato la sfida di ieri tra Inter e Juventus. Le sue parole.

DE PAOLA – «Questa sconfitta è inappellabile, ed è la sconfitta del corto muso. L’Inter poteva sommergere la Juventus con almeno altri tre gol. Il calcio è provarci, non attendere gli avversari. La Juventus aveva le armi per rispondere a questo gioco. Nel secondo tempo si è visto, seppur con dei cambi che non sono stati incisivi. Per me è la chiusura di un ciclo: l’avviamento ad un cambiamento che ci dovrà essere a fine stagione. Allegri non vince niente ormai da due stagioni e questa sarebbe la terza. Virtualmente ora l’Inter ha sette punti vantaggio sulla seconda, mentre la Juve rischia di essere risucchiata dal Milan»