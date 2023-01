De Paola: «Gli scontri sull’A1 non fanno parte del calcio»

Paolo De Paola, noto opinionista, ha commentato gli scontri tra tifosi avvenuti ieri sull’A1: le sue due parole

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così degli scontri avvenuti ieri sull’A1:

«Gli scontri non fanno parte del calcio, questi dell’A1 annullano tutti gli sforzi che si fanno per rendere il calcio migliore. E’ lo schifo di tutto. Per risolvere il problema ci vorrebbe poco, ma tutte le volte che le società si sono imposte con il pugno di ferro a una certa si scendeva a compromessi più o meno accettabili».