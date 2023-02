De Paola: «Derby? Raramente ho visto giocare il Milan così male»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha analizzato il derby perso ieri sera dal Milan: le sue dichiarazioni complete

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha analizzato così il derby perso dal Milan:

«L’Inter è sicuramente una squadra più in forma, il Milan è stato sorprendente perché il primo tempo è stato uno degli squarci di partita più brutti che abbia mai visto. Raramente ho visto il Milan giocare così male, mentre nel secondo tempo si è vista qualcosa. Evidentemente tutto questo è legato a qualche scelta tecnica e tattica sbagliata. I giocatori di maggior talento devono giocare, se ci sono dei problemi disciplinare devi risolverli in altri modi. O li mandi in tribuna oppure devi farli giocare dall’inizio. L’anno scorso Pioli è stato accostato a Spalletti per il gioco offensivo, invece il Milan di ieri è stato totalmente passivo e così facendo scende di tante categorie».