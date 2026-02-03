De Paola si esprime sulla corsa Champions in Serie A: «Il Milan rimarrà agganciato alla lotta per il tricolore». Segui le ultimissime

Il panorama della Serie A Enilive si fa sempre più avvincente e le gerarchie dell’alta classifica iniziano a delinearsi con chiarezza. Durante la consueta rassegna mattutina su TMW Radio, nel corso del popolare programma “L’Editoriale”, è intervenuto il noto giornalista Paolo De Paola. L’ex direttore di testate prestigiose ha offerto una panoramica dettagliata sulle prime quattro della classe, riservando un’analisi particolarmente profonda e puntuale sulla situazione attuale del Milan.

PAROLE – «Credo che il Milan rimarrà più agganciato alla lotta per il tricolore, quindi saranno quattro le squadre in lotta per due posti»

Il nuovo assetto del Diavolo: la mano di Allegri e Tare

Secondo la fonte citata, il club di via Aldo Rossi sta vivendo una fase di profonda trasformazione tecnica e dirigenziale che sta portando i primi frutti. Paolo De Paola ha sottolineato come l’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina dei rossoneri abbia restituito quella concretezza che spesso era mancata in passato. Allegri, allenatore livornese pluripremiato e maestro nel leggere i momenti chiave delle partite,

Parallelamente, il giornalista ha lodato l’operato di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente albanese, stimato a livello internazionale per la sua straordinaria capacità di scovare talenti a prezzi competitivi, ha saputo infondere nuova linfa vitale alla rosa. Il connubio tra il cinismo tattico di Allegri e la visione strategica di Tare sembra essere, secondo De Paola, la vera marcia in più della compagine meneghina.