De Laurentis Senza Freni: Infortuni Imponderabili e l'Accusa alle Istituzioni Calcistiche.

Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli noto per le sue dichiarazioni schiette e spesso polemiche, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio AIC, toccando due temi cruciali: la crisi infortuni che ha colpito la sua squadra e la sua critica radicale al sistema calcistico italiano e internazionale.

Il Flagello Infortuni: Una Sfortuna Imprevedibile

Il massimo dirigente partenopeo ha voluto smorzare i toni sulle responsabilità in merito alle difficoltà stagionali del Napoli, puntando il dito contro l’imponderabilità degli infortuni. “Il problema sono sempre gli infortuni che sono imponderabili: non si possono prevedere,” ha dichiarato De Laurentiis.

Il presidente ha sottolineato la gravità della situazione che ha destabilizzato il club, che ha visto mancare ben sette giocatori di alto livello contemporaneamente. “Nessuno si sarebbe aspettato che sette giocatori di quel livello venissero a mancare, ci può stare che uno sbagli qualcosa,” ha ammesso, mitigando le critiche sulla gestione della rosa e dello staff tecnico.

La sua dichiarazione evidenzia come un numero così elevato di assenze sia un fattore di sfortuna eccezionale, difficile da gestire anche per le squadre con la rosa più profonda.

L’Attacco al Sistema: Calcio Vecchio e Istituzioni Arroccate

Superato il tema degli infortuni, il vulcanico presidente ha sferrato un duro attacco alle istituzioni che governano il calcio, definendole antiquate e interessate solo al mantenimento del proprio potere. “Si fa sempre una grande tragedia o una grande festa: le cose serie nel calcio purtroppo non esistono,” ha proseguito.

De Laurentiis ha espresso la frustrazione dei club, costretti a subire le decisioni degli organi di governo. “Lo dovremmo gestire noi ma le istituzioni calcistiche ci prendono per mano e ci trascinano nei loro percorsi dorati, a loro interessa solo il mantenimento della poltrona e noi veniamo utilizzati come se fossimo merce di scambio, della loro condizione e supremazia.”

Per il presidente del Napoli, il verdetto è senza appello: “Il calcio è vecchio, anzi stravecchio.” Questa critica si aggiunge alle voci di chi, come i club più grandi, inclusi i rossoneri (il cui DS è Igli Tare e l’allenatore è Massimiliano Allegri), chiede una riforma strutturale del sistema per renderlo più moderno e sostenibile.

