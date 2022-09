De Laurentiis incontra il CEO di Apple per i diritti sulla Serie A: ecco i dettagli

Come riportato dal Il Mattino, il CEO di Apple Tim Cook ha incontrato Aurelio De Laurentiis. Non è la prima volta che il numero uno dell’azienda più importante al mondo ha un confronto con il presidente azzurro, sia in ottica Napoli che in ottica Serie A in termini di diritti tv.

Il presidente partenopeo gli avrebbe prospettato la possibilità di acquisire i diritti del nostro campionato e l’ha invitato ad assistere ad una gara del Napoli dal vivo.