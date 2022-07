De Laurentiis: «Ho lasciato andare via Koulibaly perché mi ha detto che ha pochi anni davanti a sé…». Le parole del presidente del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha parlato della cessione di Koulibaly ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le parole del presidente del Napoli:

«Io ho lasciato andare via Koulibaly perché mi ha detto che ha pochi anni davanti a sé. Gli ho risposto che non poteva andare al Barcellona perché il Barcellona non ha i soldi, è in dissesto. Poi si è fatto avanti il Chelsea, a cui non abbiamo potuto dire di no. Con Koulibaly per circa un mese e mezzo ho insistito, offrendogli anche 6,5 milioni netti per cinque stagioni, una sessantina di milioni lordi. Ma se un calciatore vuole andare a fare un’altra esperienza, in un club di prestigio come il Chelsea, nel massimo campionato del mondo come la Premier, uno deve essere anche riconoscente e non può trincerarsi dietro a un no».