De Ketelaere assente in Monza Milan! Pioli spiega il motivo: cos’è successo

Stefano Pioli ha parlato di Charles De Ketelaere nella conferenza stampa post Monza Milan Trofeo Berlusconi, con il centrocampista belga assente dai convocati del match.

DE KETELAERE – «Non c’era stasera perché ci sono situazioni di mercato, ci si aspettava molto da lui, non è riuscito a dare tutto quello che può. Si tratta di capire la situazione migliore per noi e per lui».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI POST MONZA MILAN TROFEO BERLUSCONI