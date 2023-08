Il Milan è ospite del Monza in occasione del Trofeo Berlusconi: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan supera il Monza in occasione del Trofeo Berlusconi, in ricordo dello storico presidente dei due club Silvio, scomparso lo scorso 12 giugno. 1-1 nei tempi regolamentari nel segno di Pulisic e Colpani, poi rossoneri vittoriosi ai calci di rigore.

Monza Milan 7-6 dcr: sintesi e moviola

Minuto di silenzio prima del calcio d’inizio in ricordo di Silvio Berlusconi

1′ Inizia il match

4′ Ritmi alti con i rossoneri che provano a spingere a caccia del primo gol del match

7′ Pallino di gioco in mano ai rossoneri che provano a sfondare la difesa del Monza ma per ora la difesa tiene

10′ Tiro Theo – il terzino rossonero ci prova direttamente da calcio di punizione, conclusione ampiamente larga

11′ Tiro Leao – il portoghese conclude un’azione di ripartenza ben avviata da Theo Hernandez, tiro a giro, attento Di Gregorio

16′ Doppia occasione Monza – Mota va via a Thiaw, crossa in mezzo con Maric che conclude a botta sicura ma Maigan è super a negargli il gol, così come sulla respinta alla sua parata

19′ Problemi per Bettella – il giocatore del Monza accusa problemi fisici che lo constringono ad abbandonare il campo, al suo posto D’Ambrosio

23′ Continua a spingere il Milan, in afffanno la difesa del Monza che per ora tiene

27′ Calcio di rigore per il Milan – D’ambrosio abbatte in area Pulisic scappato via dopo una scambio con Giroud

27′ GOL PULISIC – il numero 11 rossonero sbaglia il rigore, parato da Di Gregorio ma ribadisce in rete dopo la ribattuta del portiere

28′ Destro di Loftus-Cheek dai 25 metri e gran parata di Di Gregorio in angolo

32′ Gol Colpani – errore di Tomori che non segue il giocatore del Monza che in diagonale batte Maignan

35′ Continua a spingere il Milan a caccia del nuovo vantaggio

36′ Tiro Giroud – angolo di Pulisic che premia il colpo di testa del francese, conclusione imprecisa

41′ Tiro Mota – ripartenza del Monza conclusa con il tiro dalla distanza del giocatore del Monza. Blocca Maignan

43′ Occasione Theo – il terzino del Milan conclude un’azione corale del Milan sfruttanto l’assist di Pulisic. Conclusione di poco a lato

45’+1 Occasione Leao – imbucata di Pulisic per Leao dopo un contropiede, il portoghese solo davanti a Di Gregorio è lezioso e conclude con sufficienza e debolmente

45’+3′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

46′ Occasione Leao – Reijnders imbuca per Leao che da posizione defilata calcia ma la sua conclusione è larga

50′ Occasione Loftus Cheek – il centrocampista recupera palla dopo un disimpegno sbagliato del Monza, puntanto la porta si allunga il pallone

54′ Continuano a spingere i rossoneri, manca però il guizzo decisivo

60′ La partita si è leggermente incattivita

65′ Il Milan ha abbassato i ritmi, prova ad uscire il Monza

70′ Milan che sembra accusare un pò di stanchezza in alcuni elementi, ancora nessun cambio per Pioli

75′ Resiste la parità con il Milan che ha abbassato decisamente i ritmi

80′ Con i cambi torna a spingere il Milan che prova a segnare per evitare i rigori

85′ Partita che ha poco da raccontare in questa fase, che si avvicina lentamente alla fine

90′ Si avvicinano i rigori, il risultato resta bloccato

94′ Finisce il secondo tempo, si va ai rigori

RIGORI:

Monza: Petagna (gol), Caprari (gol), Machin (gol), F.Carboni (gol), Pessina (gol), Birindelli (traversa)

Milan: Reijders (gol), Okafor (gol), Tomori (gol), Loftus (gol), Colombo (gol), Thiaw (gol)

Migliore in campo Milan

Reijnders

Monza Milan 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 27′ Pulisic; 32′ Colpani

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Bettella (19’D’Ambrosio), Carboni (68′ Mari); Ciurria (85′ Birindelli), Gagliardini (85’Machin), Pessina, Augusto; Colpani (79′ Carboni), Mota (56’Caprari); Maric (56’Petegna). All. Palladino. A disposizione: Lamanna, Gori, Pedro, Bondo, , Kyriakopoulos, Cittadini,Vignato.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez (79′ Bartesaghi); Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic (79’Chukwueze) , Giroud (79’Okafor), Leao (79’Colombo). All. Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Adli, Romero, Kjaer, Florenzi, Pobega, Musah, Simic, Zeroli,

ARBITRO: Marcenaro

AMMONITI: 44′ Reijnders; 58′ Gagliardini; 58′ Leao; 60′ Theo