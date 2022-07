De Ketelaere al Milan per più di 30 milioni: prossima settimana decisiva. Il belga giocherà la Supercoppa

Saranno dieci giorni decisivi per il trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan. La fumata bianca non è lontana: basterà ritoccare un po’ l’offerta, trenta milioni potrebbero non bastare. Con l’aggiunta di qualche bonus però l’affare può sbloccarsi. Di certo non si arriverà ai 37 milioni offerti dal Leeds.

Il Bruges giocherà domenica pomeriggio contro il Gent, decisiva per sollevare la supercoppa belga. De Ketelaere farà parte della partita. Dopodiché i club riprenderanno i contatti, per arrivare alla fase decisiva dell’affare.