De Grandis su Ibrahimovic: «Anche nell’ultimo anno è stato bravo». Le parole del giornalista sull’attaccante rossonero

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Le parole del giornalista sull’attaccante rossonero:

«Anche nell’ultimo anno di Milan è stato bravo come elemento carismatico. Magari nei 70 minuti non la prendeva e poi segnava negli altri 30. Però non sono ancora convinto del suo futuro»