De Grandis fa i complimenti a Tonali: «È un nuovo Demetrio Albertini»

Stefano De Grandis ha parlato della crescita di Sandro Tonali e di come il centrocampista gli ricordi Demetrio Albertini. Le sue parole

Stefano De Grandis ha parlato di Milan e della crescita di Sandro Tonali a centrocampo. Le parole del giornalista sul momento dei rossoneri negli studi di Sky Sport.

«Nonostante il Milan abbia perso due giocatori come Donnarumma e Calhanoglu, in questo momento Maignan non lo sta facendo rimpiangere e Brahim nonostante sia giovanissimo si è preso un ruolo importantissimo con le 10 sulle spalle. Questa squadra ha guadagnato Tonali, che è un nuovo Demetrio Albertini e la rende una squadra completa».