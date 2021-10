Matteo Marani ha parlato della crescita del Milan negli ultimi anni, ma anche dei singoli giocatori rossoneri. Ecco le sue parole

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato di Milan e della crescita di alcuni giocatori sotto la guida di Stefano Pioli. Ecco le parole del giornalista.

MILAN – «Il Milan è cresciuto ancora di più rispetto all’anno scorso, lo ha fatto sua nella mentalità, che nella consapevolezza dei suoi mezzi. Contro l’Atalanta ha vinto praticamente tutti i duelli. Pioli in rosa ha alcuni giocatori unici, uno di questi è Theo Hernandez: solo loro hanno un giocatore come lui, che riesce sempre a creare qualcosa».

TONALI E MERCATO – «Tonali? È diventato un leone. Il Milan sta dimostrando di poter fare bene anche senza Ibrahimovic e Donnarumma, anzi, forse è migliorato. Pioli ha fatto un lavoro straordinario. Un applauso va fatto anche alla dirigenza, che negli ultimi due anni ha fatto grandi acquisti con Maldini e Massara. Se penso agli acquisti che sono stati fatti penso che non ce ne sia nessuno sbagliato. Il Milan ha lo spirito giusto per poter arrivare in fondo».