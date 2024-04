De Grandis: «Milan favorita sulla Roma? Vi dico questo. Sarà una partita che si giocherà sugli episodi»

Il giornalista De Grandis ha parlato prima di Milan Roma: tutte le dichiarazioni nel pre-partita

Stefano De Grandis ha parlato a Sky nel pre-partita di Milan Roma.

PAROLE – «Il Milan ha qualcosa in più della Roma ma sono convinto che sarà una partita che si giocherà sugli episodi. Non è la Roma di Mourinho ma tra le due partite do qualche punto di percentuale in più ai rossoneri come dice la classifica».