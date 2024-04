De Grandis certo: «De Rossi ha imbavagliato Pioli, al ritorno il Milan dovrà fare questo»

Il giornalista Stefano De Grandis ha commentato la sconfitta rimediata dal Milan all’andata dei quarti di Europa League con la Roma

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis si è espresso così su Milan Roma, commentando la prestazione dei rossoneri soffermandosi sui singoli.

PAROLE – «Dal punto di vista del gioco la Roma ha comunque fatto meglio del Milan, al di là del risultato, del gol praticamente fatto sbagliato da Giroud e dal fatto che poteva esserci un rigore, secondo i canoni di arbitraggio italiano. La Roma ha meritato. Se il Milan vuole pensare di fare qualcosa di diverso deve studiare qualcosa, perché De Rossi dal punto di vista tattico ha discretamente imbavagliato la squadra di Pioli. Leao e Theo Hernandez sono stati praticamente nulli. Leao è il giocatore più importante del Milan, però penso anche che se hai un bagaglio tecnico di quel genere devi trovare le soluzioni. Non è che contro una squadra ben disciplinata vai in difficoltà e non fai nulla».