DAZN, sorpresa di Natale per gli abbonati: sbloccata la doppia visione su reti diverse per le feste. Tutti i dettagli

DAZN, La piattaforma streaming allenta i vincoli fino a fine anno: ecco come guardare le partite su due dispositivi lontani senza essere collegati alla stessa rete

Arriva un inaspettato e gradito regalo sotto l’albero per tutti gli appassionati di calcio e sport che fruiscono dei contenuti tramite streaming. DAZN ha infatti comunicato una variazione importante, seppur provvisoria, alle proprie condizioni di utilizzo in vista del periodo natalizio. La mossa strategica mira a semplificare la vita agli utenti durante le feste, garantendo una maggiore libertà di visione dei grandi eventi in calendario, superando per qualche settimana i rigidi paletti imposti sulla condivisione dell’account.

DAZN, arriva la novità di Natale

La novità è già attiva e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2025. In questa finestra temporale, i sottoscrittori dei piani Sports, Goal, MyClubPass e Full avranno la possibilità di guardare i match e gli approfondimenti su due dispositivi contemporaneamente anche se connessi a due reti Internet differenti. Si tratta di una svolta significativa rispetto alla prassi standard, che per queste tipologie di abbonamento vincola la visione simultanea su due schermi esclusivamente alla connessione sotto il medesimo indirizzo IP, ovvero all’interno della stessa abitazione.

Questa deroga temporanea si traduce in una flessibilità totale per le famiglie che trascorreranno le vacanze separatamente. Sarà quindi possibile, ad esempio, seguire le gesta del Milan di Massimiliano Allegri comodamente dal salotto di casa, mentre un altro utente potrà accedere allo stesso account da una località di villeggiatura o da casa di amici, sfruttando una rete Wi-Fi o dati mobile distinta. Il tutto avverrà in modo automatico e senza costi aggiuntivi, senza necessità di modifiche manuali. Per chi possiede già il piano Family, che include nativamente questa opzione, non ci saranno variazioni.