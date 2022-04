Dazn lancia Supertele: il debutto prima di Milan Bologna

DAZN lancia “SUPERTELE – Leggero come un Pallone”, nuovo programma condotto da Pierluigi Pardo che esordirà prima di Milan Bologna

In un format in cui leggerezza e passione guideranno l’approfondimento calcistico, Pardo accompagnerà i telespettatori nella partita del lunedì sera in questo caso Milan Bologna, con protagonisti anche grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, insieme a Ciro Ferrara e i talent di DAZN.

Si rivedrà anche Bruno Pizzul, che tornerà ogni settimana a raccontare gli highlights del campionato nella rubrica “Tutto molto bello”, mentre Luca Marelli con la sua moviola spiegherà gli episodi arbitrali più interessanti del weekend, e Federica Zille proporrà i momenti più curiosi ed emozionanti della giornata.