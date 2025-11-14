David Milan, Romano fa chiarezza: «Non mi risulta. Il giocatore ha un obiettivo»

David Milan, Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha fatto chiarezza sulla questione relativa all’attaccante canadese

Nel corso degli ultimi giorni ci sono state voci che hanno accostato Jonathan David, attaccante canadese di proprietà della Juventus, arrivato la scorsa estate, al Milan. L’ex Lille non sta rendendo molto in bianconero e di recente è sceso nelle gerarchie, infatti il posto da titolare sembra essere tornato di Dusan Vlahovic.

Mentre in casa rossonera c’è un problema legato al numero nove, infatti Santiago Gimenez (attualmente infortunato) è rimasto a secco in campionato, così come Nkunku non ha trovato la via del gol in Serie A. I due hanno trovato una sola rete nel match dei sedicesimi di finale.

Sulla questione è intervenuto Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, che sul suo canale YouTube si è espresso così:

LE PAROLE – «Non mi risulta una trattativa tra Juventus e Milan per Jonathan David. Il giocatore punta a restare in bianconero, giocarsi le sue carte e assestarsi con il nuovo allenatore. Quando i rossoneri erano in corsa nel mercato estivo non hanno mostrato di essere totalmente convinti di acquistarlo».