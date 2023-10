David Milan già a gennaio? Furlani prepara il grande colpo: le NOVITÀ sull’attaccante di proprietà del Lille

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Jonathan David, primo vero obiettivo della dirigenza del Milan per rinforzare l’attacco di Pioli.

Come riportato da Calciomercato.com, per il canadese verrà fatto un tentativo già nella sessione di mercato invernale, sebbene il Lille non sia così convinto di lasciarlo partire a stagione in corso.